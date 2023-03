Nord Stream | Ucraina | Non c' entriamo Russia | Campagna di disinformazione

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Mosca, 8 mar. (Adnkronos) - L'ribadisce di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del gasdotto, all'indomani delle Clicca qui . Parla di una "di" dell'Occidente il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. ''E' evidente che gli autori dell'attacco vogliono distogliere l'attenzione. Questa è un'ovviadicoordinata dai media", ha detto Peskov. Invece di organizzare "fughe di notizie" dall'indagine sul, "l'Occidente deve rispondere alle richieste ufficiali della Federazione Russa", aveva detto ieri la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, dopo l'articolo del New York Times. Per il ministro della ...

Un giallo in piena regola. Un autentico intrigo internazionale degno della trama del miglior film di Alfred Hitchcock o James Bond. L'attacco ai gasdotti, sui quali viaggiava il gas naturale dalla Russia alEuropa, non sarebbe colpa di sabotatori russi vicini al presidente Vladimir Putin. Una notizia che cambia completamente lo ...La Procura federale generale di Berlino conferma di aver individuato un'imbarcazione sospetta e di averla fatta perquisire lo scorso gennaio. Poche ore prima il quotidiano americano aveva parlato ...Nel corso delle indagini sulle esplosioni dei gasdotti1 e 2, la Procura federale generale tedesca conferma di aver individuato un'imbarcazione sospetta e di averla fatta perquisire in gennaio. L'imbarcazione potrebbe essere stata utilizzata ...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti" RaiNews

“Questa storia è strana, e non ha nulla a che fare con noi”, ha affermato Reznikov. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oelskii Reznikov al suo arrivo a Stoccolma per il consiglio informale d ...La guerra in Ucraina giunge al 378esimo giorno. Il gruppo di mercenari russi Wagner ha annunciato di avere preso il pieno controllo della parte orientale di Bakhmut, città sotto assedio. "Non possiamo ...