Nord Stream, Ucraina: "Non c'entriamo". Russia: "Campagna di disinformazione" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Mosca, 8 mar. (Adnkronos) - L'Ucraina ribadisce di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, all'indomani delle rivelazioni del New York Times secondo cui dietro l'attacco ci sarebbe un gruppo filo-ucraino. Parla di una "Campagna di disinformazione" dell'Occidente il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. ''E' evidente che gli autori dell'attacco vogliono distogliere l'attenzione. Questa è un'ovvia Campagna di disinformazione coordinata dai media", ha detto Peskov. Invece di organizzare "fughe di notizie" dall'indagine sul Nord Stream, "l'Occidente deve rispondere alle domande della Russia".

