Nord Stream | Ucraina | Non c' entriamo Russia | Campagna di disinformazione

(Di mercoledì 8 marzo 2023) L'ribadisce di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del gasdotto, all'indomani delle rivelazioni del New York Times , secondo cui la responsabilità sarebbe da attribuire a ...

... le azioni di sabotaggio che alla fine di settembre del 2022 hanno messo fuori uso le linee dei gasdotti1 e 2 sarebbero opera di un gruppo pro Kyiv formato da cittadini ucraini e russi. ...L'Ucraina ribadisce di non avere nulla a che fare con il sabotaggio del gasdotto, all'indomani delle rivelazioni del New York Times , secondo cui la responsabilità sarebbe da attribuire a un "gruppo filo - ucraino". "Non è una nostra attività, sarebbe un complimento ...LONDRA " Chi ha fatto saltare ilNuove rivelazioni del New York Times e di Die Zeit accusano un gruppo di sabotatori ucraini, lasciando in dubbio se questi abbiamo agito autonomamente o su ordine del governo di Kiev. ...

New York Times: “Gasdotti Nord Stream fatti esplodere da gruppo pro Ucraina Il Fatto Quotidiano

Secondo l’intelligence statunitense, l'attacco al gasdotto sarebbe opera di un gruppo pro Kyiv formato da cittadini ucraini e russi. Ma i rapporti tra Putin e l'occidente erano già stati segnati dalla ...La guerra in Ucraina giunge al 378esimo giorno. Il gruppo di mercenari russi Wagner ha annunciato di avere preso il pieno controllo della parte orientale di Bakhmut. Martedì il presidente Volodymyr Ze ...