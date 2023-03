Nord Stream | spunta la ‘nave misteriosa’ con esplosivo a bordo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Una nave ‘, con tracce dinell’inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdottonel mar Baltico. La nave è al centro di un’inchiesta condotta dalla procura generale tedesca. La nave è stata perquisita a gennaio. I controlli sono stati eseguiti tra il 18 e il 20 gennaio, in relazione alle procedure ‘sospette’ con cui era stata noleggiata l’imbarcazione. “L’esame delle tracce e degli oggetti rinvenuti procede. L’identità” dei soggetti coinvolti “e i motivi” alla base delle azioni “sono oggetto delle indagini”. La news assume rilevanza dopo l’articolo con cui ieri il New York Times, facendo riferimento a informazioni fornite dall’intelligence, ha attribuito l’azione di sabotaggio del gasdotto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - repubblica : Nord Stream, gli Usa assolvono Mosca: 'Distrutto da sabotatori filo-ucraini' [di Massimo Basile] - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - EmLoveBioPLANET : RT @EnricoFaraboll1: ???????? MARIA ZAKHAROVA SULLA VERSIONE INATTENDIBILE DI WASHINGTON 'I media occidentali sono bombardati dalla notizia… - ImolaOggi : Nord Stream, spunta nave partita dalla Germania con esplosivo a bordo -

Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres a Kiev per discutere dell'estensione dell'accordo sul grano. Il ministro della Difesa: 'L'Ucraina non c'entra con il sabotaggio del'. Gruppo Wagner: 'Preso controllo della parte est di ...Notizie Geopolitiche - Il New York Times ha riportato la notizia secondo cui sarebbero stato un commando ucraino a far saltare lo scorso settembre i gasdotti1 e 2 nelle zone economiche esclusive della Svezia e della Danimarca. Da subito la stampa occidentale aveva accusato del sabotaggio la Russia, ma i più attenti avevano capito che tale ...Berlino, 8 mar. - Una nave 'misteriosa', con tracce di esplosivo a bordo, spunta nell'inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdottonel mar Baltico . La nave è al centro di un'inchiesta condotta dalla procura generale tedesca. La nave è stata perquisita a gennaio. I controlli sono stati eseguiti tra il 18 e il 20 ...

Nord Stream, spunta la 'nave misteriosa' con esplosivo a bordo Adnkronos

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...“Questa storia è strana, e non ha nulla a che fare con noi”, ha affermato Reznikov. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oelskii Reznikov al suo arrivo a Stoccolma per il consiglio informale d ...