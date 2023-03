Nord Stream | spunta la ‘nave misteriosa’ con esplosivo a bordo

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Una nave ‘, con tracce dinell’inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdottonel mar Baltico. La nave è al centro di un’inchiesta condotta dalla procura generale tedesca. La nave è stata perquisita a gennaio. I controlli sono stati eseguiti tra il 18 e il 20 gennaio, in relazione alle procedure ‘sospette’ con cui era stata noleggiata l’imbarcazione. “L’esame delle tracce e degli oggetti rinvenuti procede. L’identità” dei soggetti coinvolti “e i motivi” alla base delle azioni “sono oggetto delle indagini”. La news assume rilevanza dopo l’articolo con cui ieri il New York Times, facendo riferimento a informazioni fornite dall’intelligence, ha attribuito l’azione di sabotaggio del gasdotto ad ...

Berlino, 8 mar. - Una nave 'misteriosa', con tracce di esplosivo a bordo, spunta nell'inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdottonel mar Baltico . La nave è al centro di un'inchiesta condotta dalla procura generale tedesca. La nave è stata perquisita a gennaio. I controlli sono stati eseguiti tra il 18 e il 20 ...Potrebbe essere tutto collegato ai sabotatori misteriosi accusati dall'intelligence statunitense di aver danneggiato i gasdotti del. I raid, ancora senza autore né mandante, che hanno colpito bersagli strategici sul territorio russo; i droni arrivati a lambire il cuore di Mosca; le esplosioni avvenute nelle città ...Martedì, il New York Times ha riferito che dietro gli attacchi terroristici alpotrebbe esserci un gruppo filo - ucraino. Addirittura offensiva per la nostra dignità la (dis)informazione USA sul Nordstream. Lo yacht degli ucraini [..] "il mandante è un oligarca ...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti" RaiNews

Ende September 2022 reißen Explosionen Löcher in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2. Jetzt stellt sich heraus: Die Bundesanwaltschaft ließ schon vor Wochen ein Schiff durchsuchen, das möglicherweise ...Dauer: 01:32 vor 1 Std. Die Bundesanwaltschaft hat im Januar bei ihren Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 ein verdächtiges Schiff in Rostock durchsuchen lassen.