Nord Stream, spunta la 'nave misteriosa' con esplosivo a bordo (Di mercoledì 8 marzo 2023) Berlino, 8 mar. - Una nave 'misteriosa', con tracce di esplosivo a bordo, spunta nell'inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdotto Nord Stream nel mar Baltico . La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Berlino, 8 mar. - Una', con tracce dinell'inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdottonel mar Baltico . La ...

Nord Stream, spunta la 'nave misteriosa' con esplosivo a bordo

Berlino, 8 mar. - Una nave 'misteriosa', con tracce di esplosivo a bordo, spunta nell'inchiesta sulle esplosioni che a settembre 2022 hanno danneggiato il gasdotto Nord Stream nel mar Baltico. La nave è al centro di un'inchiesta condotta dalla procura generale tedesca. La nave è stata perquisita a gennaio. I controlli sono stati eseguiti tra il 18 e il 20...

I raid misteriosi che rischiano di scatenare una escalation in Ucraina

Potrebbe essere tutto collegato ai sabotatori misteriosi accusati dall'intelligence statunitense di aver danneggiato i gasdotti del Nord Stream. I raid, ancora senza autore né mandante, che hanno colpito bersagli strategici sul territorio russo; i droni arrivati a lambire il cuore di Mosca; le esplosioni avvenute nelle città...

Dobbiamo berci anche questa..

Martedì, il New York Times ha riferito che dietro gli attacchi terroristici al Nord Stream potrebbe esserci un gruppo filo-ucraino. Addirittura offensiva per la nostra dignità la (dis)informazione USA sul Nordstream. Lo yacht degli ucraini [..] "il mandante è un oligarca...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti"

"Questa storia è strana, e non ha nulla a che fare con noi", ha affermato Reznikov. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oelskii Reznikov al suo arrivo a Stoccolma per il consiglio informale...