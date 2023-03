Nord Stream | Reznikov | governo Kiev non coinvolto in sabotaggio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilucraino non è statoneldello scorso anno dei gasdottinel Mar Baltico, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa del paese, Oleksiy."Questa non ...

... qual è la linea rossa che non dobbiamo oltrepassare Il New York Times , e non il Tg1 che sulla guerra non ha tirato fuori una notizia, ha detto che gli ucraini hanno fatto saltare il...Il governo ucraino non è stato coinvolto nel sabotaggio dello scorso anno dei gasdottinel Mar Baltico, ha dichiarato oggi il ministro della Difesa del paese, Oleksiy Reznikov."Questa non è una nostra attività", ha detto, secondo l'Afp, parlando con i media a Stoccolma, ...... le azioni di sabotaggio che alla fine di settembre del 2022 hanno messo fuori uso le linee dei gasdotti1 e 2 sarebbero opera di un gruppo pro Kyiv formato da cittadini ucraini e russi. ...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti" RaiNews

Die Bundesanwaltschaft ließ im Zuge der Ermittlungen zu den Explosionen den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 im Januar ein Schiff durchsuchen. Sie hat den Verdacht, dass dieses zum Transport von ...Karlsruhe (dpa) - Bei ihren Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Bundesanwaltschaft im Januar ein verdächtiges Schiff durchsuchen lassen. Es bestehe der ...