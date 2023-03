Nord Stream: procura tedesca, c'era un'imbarcazione sospetta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel corso delle indagini sulle esplosioni dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, la procura federale generale tedesca conferma di aver individuato un'imbarcazione sospetta e di averla fatta perquisire lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 marzo 2023) Nel corso delle indagini sulle esplosioni dei gasdotti1 e 2, lafederale generaleconferma di aver individuato un'e di averla fatta perquisire lo ...

