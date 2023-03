Nord Stream | perquisito un misterioso yacht | chi c’è dietro la bomba

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Dopo le rivelazioni del New York Times sulle esplosioni dei gasdotti1 e 2 dello scorso settembre, in mattinata è stato il quotidiano tedesco Die Zeit ad offrire una nuova chiave di lettura al sabotaggio. Come già riportato su questo sito, protagonisti dell’attacco non sarebbero né i russi, né l’intelligence americana e inglese (come alcuni intellettuali, il premio Pulitzer Hersh, avevano cercato di spiegare). Al contrario, sarebbe opera di gruppi pro-Kiev, forse anche oppositori russi al regime di Putin, per aumentare le tensioni tra l’Europa e la Federazione. Nella sua analisi, Die Zeit spiega che gli inquirenti tedeschi sarebbero ora interessati ad unyatch, con a bordo sei persone, che avrebbero piazzato gli ordigni nel Mar Baltico. La procura tedesca ha affermato di “avereuna ...

- 'Sarebbe un complimento per le nostre forze speciali ma noi non c'entriamo con quello'. Cosi' il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha risposto ad una domanda sull'attacco a...Quel che è certo è che una verità ufficiale sul sabotaggio del gasdotto, che connetteva in modo diretto Germania e Russia attraverso il Mar Baltico, manca ancora e non appare prossima a ...Per il momento nessuna indicazione certa sui colpevoli . Oltre cinque mesi dopo il sabotaggio dei gasdotti russinel mar Baltico, a settembre 2022, la procura federale tedesca ha avviato un'indagine su una nave sospettata di avere trasportato esplosivo sul posto. Per il momento, le autorita' non sono ...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti" RaiNews

Riascolta NYT: "Sabotaggio Nord Stream per mano ucraina" di Effetto giorno. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.“Questa storia è strana, e non ha nulla a che fare con noi”, ha affermato Reznikov. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oelskii Reznikov al suo arrivo a Stoccolma per il consiglio informale d ...