Nord Stream | l’ironia di Mosca dopo le rivelazioni del New York Times | “Ci diranno che è stato un delfino” Kiev | “Non c’entriamo”

(Di mercoledì 8 marzo 2023) “Non sarei sorpresa se,una presunta inchiesta, gli occidentali e i loro giornali stabilissero che ildistrutto da un-attentatore fuggito dalla Crimea in Ucraina”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando l’articolo del quotidiano statunitense Newsecondo il quale, stando a fonti americane che hanno accesso alle ultime risultanze delle indagine, il sabotaggio del gasdotto sottomarino tra Germania e Russia sarebbecompiuto da un non meglio precisato gruppo pro-ucraino.ha negato di essere coinvolta nell’operazione. “Nonnulla con l’operazione di sabotaggio ai danni dei gasdotti; sarebbe un bel complimento per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - repubblica : Nord Stream, gli Usa assolvono Mosca: 'Distrutto da sabotatori filo-ucraini' [di Massimo Basile] - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - erprofeta2 : Dai che forse si svegliano: Ps: anche se hanno già detto che sono stati gli Ucraini - Massimi67800727 : RT @AdmiralReloade1: Vabbè dopo che i russi sono rimasti solo con le pale, potrete accettare anche che gli Ucraini hanno fatto saltare il n… -

'Non c'entriamo nulla con l'operazione di sabotaggio ai danni dei gasdotti: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le indagini si vedrà che l'...Le notizie dei media sugli attacchi al gasdottosono uno sforzo coordinato per sviare l'attenzione e il Cremlino è perplesso su come i funzionari statunitensi possano supporre qualsiasi ...08 mar 11:42, la Procura tedesca: c'è un'imbarcazione sospetta Durante le indagini sulle esplosioni dei gasdotti1 e 2, la Procura federale generale tedesca conferma di aver ...

Ho letto stamattina con attenzione l’articolo del NYTimes che accuserebbe gruppi ucraini non-governativi e antirussi per l’attentato al gasdotto. La notizia è riportata male dai nostri media e in modo ...Dietro l'attacco al gasdotto non ci sarebbe la Russia e neanche il governo ucraino. Nuove informazioni di intelligence esaminate dai ...