Nord Stream | dalle indiscrezioni del New York Times alle indagini tedesche Cosa sappiamo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - repubblica : Nord Stream, gli Usa assolvono Mosca: 'Distrutto da sabotatori filo-ucraini' [di Massimo Basile] - sole24ore : ?? È stato un gruppo pro-Ucraina a sabotare i gasdotti Nord Stream lo scorso anno. ? Segui gli aggiornamenti sulla g… - RenatoSouvarine : RT @DanielaColi2: Solo 1 ora fa @Corriere dà notizia di articolo NYT su sabotaggio Nord Stream e accetta la tesi del NYT. Ti pareva? - GianluciaT : RT @RisatoNicola: Secondo un ufficiale dell'intelligence #USA il sabotaggio dei gasdotti #Nordstream è opera di un gruppo pro #Ucraina. Un… -

La Procura federale generale di Berlino conferma di aver individuato un'imbarcazione sospetta e di averla fatta perquisire lo scorso gennaio. Poche ore prima il quotidiano americano aveva parlato ...'Non sarei sorpresa se, dopo una presunta inchiesta, gli occidentali e i loro giornali stabilissero che ilè stato distrutto da un delfino - attentatore fuggito dalla Crimea in Ucraina' . Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando l'articolo del ...Sono emerse nuove teorie sulla responsabilità del sabotaggio ai gasdotti1 e 2 , danneggiati irrimediabilmente il 26 settembre 2022 da due grosse esplosioni sottomarine. Stando alle dichiarazioni di alcune fonti anonime riportate dal New York Times e a un'...

Nord Stream, Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con il sabotaggio dei gasdotti" RaiNews

(Teleborsa) - "Non c'entriamo nulla con l'operazione di sabotaggio: sarebbe un bel complimento per i nostri servizi speciali ma quando si concluderanno le indagini si vedrà che l'Ucraina non ha nulla ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...