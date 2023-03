Nord Stream, Cremlino: “Su attacco campagna di disinformazione” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Le notizie che indicano un “gruppo filo-ucraino” dietro gli attacchi ai gasdotti Nord Stream lo scorso anno fanno parte di una “campagna di disinformazione” dell’Occidente. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. ”E’ evidente che gli autori dell’attacco vogliono distogliere l’attenzione. Questa è un’ovvia campagna di disinformazione coordinata dai media”, ha detto Peskov. L’Ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco a Nord Stream, mentre ieri il New York Times ha pubblicato un rapporto di intelligence che parlava di un ”gruppo filo-ucraino” dietro l’esplosione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Le notizie che indicano un “gruppo filo-ucraino” dietro gli attacchi ai gasdottilo scorso anno fanno parte di una “di” dell’Occidente. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. ”E’ evidente che gli autori dell’vogliono distogliere l’attenzione. Questa è un’ovviadicoordinata dai media”, ha detto Peskov. L’Ucraina ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’, mentre ieri il New York Times ha pubblicato un rapporto di intelligence che parlava di un ”gruppo filo-ucraino” dietro l’esplosione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Nico_Piro_ : #BreakingNews @nytimes entità filo ucraina dietro il sabotaggio del North Stream. Dopo Hersh debunkeranno pure i se… - fattoquotidiano : New York Times: 'Indicazioni che un gruppo pro-Ucraina ha sabotato il Nord Stream' - repubblica : Nord Stream, gli Usa assolvono Mosca: 'Distrutto da sabotatori filo-ucraini' [di Massimo Basile] - GenCar5 : Io non so, né allora né oggi, chi abbia sabotato il Nord Stream, uno dei più gravi atti di pirateria del XXI secolo… - peterkama : (1) Il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, avvenuto nei fondali del Mar Baltico il 26 settembre, sarebbe stato con… -