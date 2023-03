"Non sono come di disegnano". Così su guerra, segreteria e grillismo Schlein prova a disorientare i suoi avversari (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ai suoi che le sottopongono di continuo rogne da smaltire, lei offre una battuta che è una rassicurazione: “Non sono come mi disegnano”. Ce l’ha con gli avversari, certo, dentro e fuori il partito.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 marzo 2023) Aiche le sottopongono di continuo rogne da smaltire, lei offre una battuta che è una rassicurazione: “Nonmi”. Ce l’ha con gli, certo, dentro e fuori il partito.... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Oggi sono passato proprio per quelle strade dopo essere arrivato in treno da Firenze. Avrei potuto esserci io fra l… - robertosaviano : #Meloni #Salvini e #Piantedosi sulla strage di #Cutro mentono: 71 persone sono morte perché non c'è più nessuno a p… - ItalianAirForce : #Incidente aereo: oggi vicino Guidonia (RM) 2 U-208 del 60° Stormo sono precipitati durante una missione addestrati… - WWADATOGA93 : RT @InterHubOff: ???Joe Tacopina ai microfoni di @ItaFootPod: “A Trump piace il calcio ma il golf è la sua vera passione. Detto questo ama l… - maespo69 : RT @PossibileIt: Non bastavano le sofferenze cui sono stati sottoposti 'a casa loro'. Non bastava il viaggio, il naufragio, non bastava ave… -