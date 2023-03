Non solo difesa e Ucraina. Asse Roma-Amsterdam anche sull’Africa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Immigrazione e finanza europea, tra le altre cose, sono stati i temi (molto cari ai frugali) al centro dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte. Un’occasione preziosa per riflettere anche sulla risposta che il numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato a Roma sul tema migranti (dopo l’annuncio inglese di norme più stringenti) da un lato e sulla proposta italiana di fondo sovrano, costantemente osteggiata dai sostenitori delle tesi dell’ex ministro tedesco Wolfgang Schaeuble, dall’altro. La consapevolezza sottolineata dalla premier italiana verte sul fatto che le nuove regole sulla governance europea, in particolare il Patto di stabilità e crescita, “debbano tenere maggiormente in considerazione il tema di un equilibrio tra la stabilità e la crescita, che sono entrambi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 marzo 2023) Immigrazione e finanza europea, tra le altre cose, sono stati i temi (molto cari ai frugali) al centro dell’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte. Un’occasione preziosa per rifletteresulla risposta che il numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inviato asul tema migranti (dopo l’annuncio inglese di norme più stringenti) da un lato e sulla proposta italiana di fondo sovrano, costantemente osteggiata dai sostenitori delle tesi dell’ex ministro tedesco Wolfgang Schaeuble, dall’altro. La consapevolezza sottolineata dalla premier italiana verte sul fatto che le nuove regole sulla governance europea, in particolare il Patto di stabilità e crescita, “debbano tenere maggiormente in considerazione il tema di un equilibrio tra la stabilità e la crescita, che sono entrambi ...

