Non lontano il giorno di una donna al Quirinale La previsione di Meloni

«Voglio dire alle donne di questo Paese che essere sottovalutate è un grande vantaggio, perché è vero: non ti vedono arrivare». Come aveva fatto la segretaria del Pd Elly Schlein, subito dopo l'inaspettata vittoria alle primarie del Pd, anche Giorgia Meloni rivendica l'orgoglio femminile di chi ce l'ha fatta contro ostacoli e pregiudizi, citando il titolo del libro sul femminismo della studiosa americana Lisa Levenstein. Alla vigilia dell'8 marzo, la premier presenzia alla cerimonia per il nuovo allestimento della Sala delle Donne a Montecitorio. Ora c'è anche una sua foto in primo piano tra quelle delle «prime donne» che hanno ricoperto le massime cariche dello Stato (Tina Anselmi, Nilde Iotti, Anna Nenna D'Antonio, Elisabetta Casellati, Marta Cartabia, queste ultime presenti alla cerimonia). In questa galleria della Camera dedicata alle donne resta solo uno specchio, ...

