"Non lo devi dire tu": Fedez nella bufera, chi lo "massacra" (Di mercoledì 8 marzo 2023) Fedez sta attraversando un momento difficile. Il rapper ha fatto sapere che la sua assenza dai social e il silenzio di questi giorni è legato ad alcuni problemi di saluti dovuti alla sospensione di alcuni psicofarmaci assunti dopo l'intervento per il tumore e per uno stato depressivo che non ha dato tregua al cantante. Ma di fatto questo suo annuncio ha aperto un dibattito. E c'è chi ha una posizione critica sulle parole del rapper. Roberta Marchetti su Today infatti analizza così le parole di Fedez: "Di salute mentale non se ne parla mai abbastanza, quindi ben venga la testimonianza di Fedez, al quale auguriamo di rimettersi presto, ma che resti una testimonianza e non si trasformi in sentenza, nonostante è ormai evidente sia tra le sue attività preferite. Bisogna fare molta attenzione, perché questo è uno di quei temi per cui non ...

