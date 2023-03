"Non hai l'esclusiva sulle idee": l'inviato della Panicucci gela Cecchi Paone (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Madonna di Trevignano Romano che lacrima sangue dagli occhi fa perdere la pazienza anche all'inviato di Federica Panicucci a Mattino 5. Momenti di tensione, su Canale 5, legati non tanto alle apocalittiche profezie che la statuetta di ceramica affiderebbe alla veggente Gisella Cardia (tra le ultime, e certamente più inquietanti, quella su una nuova grande guerra: come dire, l'Ucraina è solo un antipasto), quanto al clima di suggestione popolare che come sempre, si crea in questi casi. Peccato che dalla Panicucci ci sia come ospite Alessandro Cecchi Paone, illuminista convinto con una fede cieca solo nella scienza e nella razionalità. «Qualcuno su questa faccenda ci guadagna... Non è vero che non ci guadagna nessuno...», asserisce sentendo odore di truffa. A questo punto prende la parola ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Madonna di Trevignano Romano che lacrima sangue dagli occhi fa perdere la pazienza anche all'di Federicaa Mattino 5. Momenti di tensione, su Canale 5, legati non tanto alle apocalittiche profezie che la statuetta di ceramica affiderebbe alla veggente Gisella Cardia (tra le ultime, e certamente più inquietanti, quella su una nuova grande guerra: come dire, l'Ucraina è solo un antipasto), quanto al clima di suggestione popolare che come sempre, si crea in questi casi. Peccato che dallaci sia come ospite Alessandro, illuminista convinto con una fede cieca solo nella scienza e nella razionalità. «Qualcuno su questa faccenda ci guadagna... Non è vero che non ci guadagna nessuno...», asserisce sentendo odore di truffa. A questo punto prende la parola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : Non sono uno studente lavoratore, ma un lavoratore studente. All'inizio, quando ti rendi conto di questo, fai molta… - Don_Lazzara : #Signore, a te ho gridato e mi hai guarito. Mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato via perchè non scendess… - antonio_gaito : “Fase difensiva perfetta” dicevano dopo Napoli. La fase difensiva si valuta quando giochi a viso aperto ed hai equi… - aleexiamp : RT @anikeatable: 8 marzo per ricordare la non parità di genere, non parità nei salari, non pari opportunità di fare carriera, del 'intendi… - GianniTrux : @HoaraBorselli Dato che oggi è 8 marzo, non commenterò quello che hai scritto. Buon 8 marzo a tutte -