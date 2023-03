Non è vero che in Ucraina «i cittadini stranieri» non possono donare sangue (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 4 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine composta da diversi elementi, tra cui la foto di quello che appare come un avviso in ucraino con il simbolo di Doc.ua, hub medico che permette di fissare esami e visite mediche attivo in diverse città ucraine. Non vengono fornite informazioni sulla data e il luogo esatti dove questo avviso sarebbe stato affisso. Nell’immagine è presente anche un testo in italiano che mostrerebbe la presunta traduzione del cartello in questione: «Dal 31 marzo 2023, il sangue dei donatori sarà accettato solo se sei un ucraino purosangue. I cittadini stranieri non possono essere donatori. Si prega di essere consapevoli di queste limitazioni. Amministrazione». Nell’immagine compare anche un testo a commento di questa presunta notizia, che recita: «Intanto in ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 4 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine composta da diversi elementi, tra cui la foto di quello che appare come un avviso in ucraino con il simbolo di Doc.ua, hub medico che permette di fissare esami e visite mediche attivo in diverse città ucraine. Non vengono fornite informazioni sulla data e il luogo esatti dove questo avviso sarebbe stato affisso. Nell’immagine è presente anche un testo in italiano che mostrerebbe la presunta traduzione del cartello in questione: «Dal 31 marzo 2023, ildei donatori sarà accettato solo se sei un ucraino puro. Inonessere donatori. Si prega di essere consapevoli di queste limitazioni. Amministrazione». Nell’immagine compare anche un testo a commento di questa presunta notizia, che recita: «Intanto in ...

