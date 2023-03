Non è più intoccabile: così la Juve prende Donnarumma (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianluigi Donnarumma torna ad essere un obiettivo della Juventus: una pazza idea per la prossima estate, il colpo che non t’aspetti in casa bianconera In estate arriverà la vera rivoluzione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 8 marzo 2023) Gianluigitorna ad essere un obiettivo dellantus: una pazza idea per la prossima estate, il colpo che non t’aspetti in casa bianconera In estate arriverà la vera rivoluzione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : L'Italia non può rimanere più sola ad affrontare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. Non vogliamo più ritrov… - Gitro77 : Hanno più dignità i Paesi africani, come il Congo, nei confronti della Francia di quanta ne abbiano i nostri politi… - lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - diBG001 : @lucami84 @JonathanZatti98 Non si trova più come prima? - Rosy0061 : Non esiste verità più assoluta di questa -