Non chiamatela festa della donna, perché non c'è proprio niente da festeggiare (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi ho fatto una riflessione e vorrei condividerla con voi. Ho riflettuto sul fatto che, per tanti anni, l'8 marzo sia stato "la festa della donna". Pur conoscendo i fatti che hanno portato all'istituzione di questa giornata, io – come tanti altri, immagino – l'ho sempre considerata una festa, una celebrazione. Non ho mai badato...

