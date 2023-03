Nomine | la riscossa delle donne con Meloni premier Ipotesi Morselli e Di Foggia ad dei colossi di Stato

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 8 marzo 2023) La festa dell'8 marzo è stata l'occasione per ladi esprimere la sua intenzione di mettere al vertice di una società partecipata una donna. La presidente del Consiglio ha voluto stuzzicare così i suoi alleati in conferenza stampa. "La sfida non è quantesiedono in un cda, la sfida è quando avremo il primo amministratore delegato di una società partecipata statale donna. Ve lo annuncio: è uno degli obiettivi che mi do, perché non c’è maie credo che questa sia la grande sfida della parità". L’intento - si legge su Repubblica - sarebbe quello di andare oltre e indicare una manager alla guida operativa di unacinque grandi società pubbliche i cui vertici sono in scadenza: Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. I due nomi che sono girati di più nei dintorni di Palazzo Chigi, ...