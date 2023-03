No, i vaccini anti-Covid non hanno causato un aumento del 500 per cento «dell’Aids» nell’esercito Usa (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che le forze armate statunitensi avrebbero «registrato un aumento del cinquecento per cento (500%) dell’Aids» dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Nel testo oggetto di analisi si legge anche che i medici avrebbero detto che questo sarebbe dovuto alla «Sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino». Si tratta di una notizia infondata. Vediamo perché. La notizia falsa è stata diffusa senza alcuna prova il 1° marzo 2023 da Hal Turner Radio Show, sito web del programma radiofonico di Hal Turner, opinionista di estrema destra statunitense, noto per diffondere disinformazione sui vaccini contro la Covid-19 e teorie del complotto. Vediamo più da vicino il ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il 6 marzo 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si afferma che le forze armate statunitensi avrebbero «registrato undel cinqueper(500%)» dopo la somministrazione del vaccino. Nel testo oggetto di analisi si legge anche che i medici avrebbero detto che questo sarebbe dovuto alla «Sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino». Si tratta di una notizia infondata. Vediamo perché. La notizia falsa è stata diffusa senza alcuna prova il 1° marzo 2023 da Hal Turner Radio Show, sito web del programma radiofonico di Hal Turner, opinionista di estrema destra statunitense, noto per diffondere disinformazione suicontro la-19 e teorie del complotto. Vediamo più da vicino il ...

