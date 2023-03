No alla censura di TikTok, ma… (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Nessun blocco di TikTok, ma verificare i rischi» Il Tempo, di Angela Barbieri, pag. 8 Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha voluto fare chiarezza sulla possibile stretta all’utilizzo di TikTok da parte dei dipendenti pubblici. Intervenuto in apertura del “Raduno per la transizione digitale”, organizzato dal Gruppo Maggioli, il ministro ha precisato che le notizie in merito all’interruzione del canale social nei luoghi della pubblica amministrazione è un puro fraintendimento: «Quindici giorni fa mi sono limitato a dire che ho notato che sia nella comunità europea che in diversi stat federali americani viene vietato ai dipendenti pubblici l’utilizzo di TikTok; ho sollevato il problema e detto che è opportuno approfondire il tema e capire se effettivamente esistono dei rischi legati alla ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 8 marzo 2023) «Nessun blocco di, ma verificare i rischi» Il Tempo, di Angela Barbieri, pag. 8 Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha voluto fare chiarezza sulla possibile stretta all’utilizzo dida parte dei dipendenti pubblici. Intervenuto in apertura del “Raduno per la transizione digitale”, organizzato dal Gruppo Maggioli, il ministro ha precisato che le notizie in merito all’interruzione del canale social nei luoghi della pubblica amministrazione è un puro fraintendimento: «Quindici giorni fa mi sono limitato a dire che ho notato che sia nella comunità europea che in diversi stat federali americani viene vietato ai dipendenti pubblici l’utilizzo di; ho sollevato il problema e detto che è opportuno approfondire il tema e capire se effettivamente esistono dei rischi legati...

