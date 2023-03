(Di mercoledì 8 marzo 2023) Presentata alla Camera dei deputati l'iniziativa di mobilitazione organizzata da 'No Rigass No Gnl' nell'ambito della campagna 'Per il clima Fuori dal fossile'

Presentata alla Camera dei deputati l'iniziativa di mobilitazione organizzata da 'No Rigass No Gnl' nell'ambito della campagna 'Per il clima Fuori dal fossile'Intanto c'è attesa per l'udienza di merito del Tar del Lazio sul ricorso presentato dal Comune. E11 marzo manifestazione dei comitatiPiombino, On. Luana Zanella (Capogruppo deputati verdi Sinistra): Noi a fianco dei ... La manifestazione di11 marzo a Piombino è un ulteriore passo per una mobilitazione sempre ...

“No al rigassificatore”: sabato la manifestazione nazionale a Piombino IL TELEGRAFO Livorno

Piombino (LI) – Rigassificatore, il Tar rinvia a luglio. Ferrari: “Tuttora manca la documentazione sulla sicurezza”. Si è tenuta oggi l’udienza di merito nella quale il Tar avrebbe dovuto ...Il governatore ha visto i «suoi» in attesa dell'assemblea nazionale che dovrà eleggere la segretaria. Chi sta con il governatore potrebbe far mancare i propri voti ...