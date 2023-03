Nine Bullets - Fuga per la libertà | la recensione | un thriller sulle orme di Gloria

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Ladiper la, film dove Lena Headey interpreta una spogliarellista in cerca di redenzione che decide di proteggere un bambino in pericolo. Il piccolo Sam è rimasto orfano di genitori, brutalmente uccisi dagli scagnozzi di Jack, un boss della malavita locale. Il gangster è alla ricerca di alcuni preziosi dati bancari ora in possesso del ragazzino, prossima vittima designata. Ma Jack non ha considerato l'entrata in scena di Gipsy, sua ex amante: la donna, ora ballerina di burlesque in locali notturni, è infatti la vicina di casa di Sam e si mette in testa di condurlo in salvo ad ogni costo. Come vi raccontiamo nelladiper la, Gipsy è infatti in ...

Lena Headey torna protagonista della scena. Dopo Game of Thrones, è la volta di un thriller: in Nine bullets - Fuga per la libertà dimostra di non avere paura di impugnare una pistola.In prima visione Tv su Rai 4 in onda "Nine bullets - Fuga per la libertà" di Gigi Gaston con Lena Headey e Sam Worthington: ecco la trama.