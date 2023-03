Niente accordo tra maggioranza e opposizione, salta l’elezione dei Consigli di presidenza delle magistrature speciali. Scontro Pd-FdI in Aula (Di mercoledì 8 marzo 2023) La votazione per l’elezione dei componenti dei Consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della Corte e dei Conti e della giustizia tributaria – gli organi di autogoverno delle magistrature speciali, equivalenti al Csm per quella ordinaria -, prevista alla Camera per mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. Il Pd non ha accettato la ripartizione proposta dalla maggioranza, che su 12 poltrone in palio (sei elette da Montecitorio e sei da palazzo Madama) ne riserverebbe soltanto tre all’opposizione, invece di quattro come da prassi. In Senato il voto è in programma giovedì 23 marzo. Una trattativa che si incrocia con quella delle presidenze delle Commissioni bicamerali, dall’Antimafia alla Vigilanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 marzo 2023) La votazione perdei componenti deididella giustizia amministrativa, della Corte e dei Conti e della giustizia tributaria – gli organi di autogoverno, equivalenti al Csm per quella ordinaria -, prevista alla Camera per mercoledì, è stata rinviata a data da destinarsi. Il Pd non ha accettato la ripartizione proposta dalla, che su 12 poltrone in palio (sei elette da Montecitorio e sei da palazzo Madama) ne riserverebbe soltanto tre all’, invece di quattro come da prassi. In Senato il voto è in programma giovedì 23 marzo. Una trattativa che si incrocia con quellapresidenzeCommissioni bicamerali, dall’Antimafia alla Vigilanza ...

