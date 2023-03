Newcastle, per la difesa si guarda in Premier (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il Newcastle è scatenato sul mercato. Oltre all'interesse per Moussa Diaby, Frimpong e molti altri, secondo Sport1, i Magpies hanno... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 marzo 2023) Ilè scatenato sul mercato. Oltre all'interesse per Moussa Diaby, Frimpong e molti altri, secondo Sport1, i Magpies hanno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie ManCity, Walker si abbassa i pantaloni in un pub: rischia denuncia per atti osceni: La vittori… - sportli26181512 : Newcastle, per la difesa si guarda in Premier: Il Newcastle è scatenato sul mercato. Oltre all'interesse per Moussa… - pmm131x : @PanzerUberAlles Arrivo in semifinale di Champions senza Crespo per mesi ed anche Vieri a mezzo servizio È dopo il… - tuttosport : ?? Il 39 per il papà e il regalo al villaggio ???? Bruno #Guimaraes, l'anima umile del #Newcastle: - Luxgraph : Bruno Guimaraes, l'anima umile del Newcastle: il 39 per il papà e il regalo al villaggio -