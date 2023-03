Netflix, la programmazione speciale per la “Giornata Internazionale della Donna” (Di mercoledì 8 marzo 2023) Netflix celebra la Giornata Internazionale della Donna con film e serie tv che vedono protagoniste donne che hanno lottato per affermare il proprio valore in epoche o società in cui la disparità di genere era la norma, o figure femminili che hanno segnato dei primati. Da aspiranti detective, in grado di tenere testa a fratelli ben più noti, come la giovane Enola Holmes, a donne che si sono battute per i propri diritti in ambienti dominati dalla presenza maschile, come l’avvocata italiana Lidia Poët. Realmente vissute o frutto della fantasia, ispirate a grandi classici dellaletteratura o a romanzi contemporanei, sono figure femminili che hanno inseguito i propri sogni e le proprie ambizioni, a volte cambiando non soltanto il corso della propria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 marzo 2023)celebra lacon film e serie tv che vedono protagoniste donne che hanno lottato per affermare il proprio valore in epoche o società in cui la disparità di genere era la norma, o figure femminili che hanno segnato dei primati. Da aspiranti detective, in grado di tenere testa a fratelli ben più noti, come la giovane Enola Holmes, a donne che si sono battute per i propri diritti in ambienti dominati dalla presenza maschile, come l’avvocata italiana Lidia Poët. Realmente vissute o fruttofantasia, ispirate a grandi classiciletteratura o a romanzi contemporanei, sono figure femminili che hanno inseguito i propri sogni e le proprie ambizioni, a volte cambiando non soltanto il corsopropria ...

