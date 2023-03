Netanyahu in Italia, protesta a Roma: “Israele non diventi una teocrazia” (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “Israele deve restare una democrazia, è interesse anche dell’Occidente, non può trasformarsi in una teocrazia”. E’ il messaggio che la comunità israeliana a Roma vuole lanciare con la manifestazione di venerdì contro Benyamin Netanyahu, atteso domani in Italia, e la sua controversa e contestata riforma della giustizia. “E’ una protesta che non ha nulla a che fare con la destra o con la sinistra – dice all’Adnkronos Itamar Danieli, del gruppo indipendente “Liberi cittadini israeliani”, che ha organizzato la manifestazione di venerdì a piazza Santi Apostoli – La maggioranza degli israeliani, in Israele e all’estero, è contraria a questa riforma. E’ importante che Israele resti una democrazia, e questo lo è per tutto l’Occidente, anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – “deve restare una democrazia, è interesse anche dell’Occidente, non può trasformarsi in una”. E’ il messaggio che la comunità israeliana avuole lanciare con la manifestazione di venerdì contro Benyamin, atteso domani in, e la sua controversa e contestata riforma della giustizia. “E’ unache non ha nulla a che fare con la destra o con la sinistra – dice all’Adnkronos Itamar Danieli, del gruppo indipendente “Liberi cittadini israeliani”, che ha organizzato la manifestazione di venerdì a piazza Santi Apostoli – La maggioranza degli israeliani, ine all’estero, è contraria a questa riforma. E’ importante cheresti una democrazia, e questo lo è per tutto l’Occidente, anche ...

