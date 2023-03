Netanyahu in Italia in un clima teso: in israele ancora manifestazioni su legge che lo scuda dai processi (Di mercoledì 8 marzo 2023) - Incontrerà la Meloni e il ministro'delle Imprese Urso. Nei giorni scorsi i piloti dell'El al hanno rifiutato di guidare l'aereo del presidente ed oggi l'interprete scelta a Roma ha declinato l'... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) - Incontrerà la Meloni e il ministro'delle Imprese Urso. Nei giorni scorsi i piloti dell'El al hanno rifiutato di guidare l'aereo del presidente ed oggi l'interprete scelta a Roma ha declinato l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CGavinana : RT @sergio_scorza: Netanyahu è premier di uno Stato confessionale, razzista e colonialista. Sul sito di Amnesty International un corposo ra… - francoisengo : RT @ChiranAngelgela: #Netanyahu in Italia, protesta della comunità ebraica a Roma Tranquilli, la protesta è contro la riforma della giustiz… - sergio_scorza : RT @sergio_scorza: Netanyahu è premier di uno Stato confessionale, razzista e colonialista. Sul sito di Amnesty International un corposo ra… - basta_francesca : Il Tg ha detto che una traduttrice italiana si è rifiutata di lavorare per B. Netanyahu in occasione della sua visita in Italia. Stima. - alanfriedmanit : Netanyahu a Roma, traduttrice rifiuta di fare da interprete, e quasi tutti i piloti EL AL rifiutano di portare il m… -