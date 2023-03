Netanyahu arriva a Roma. Meloni parli chiaro, da amico: Israele è fuori rotta (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bibi giovedì sarà a Palazzo Chigi in uno dei momenti più difficili della storia d'Israele. L’ondata di violenze è salita di livello. Per moltissimi il rischio della trasformazione in una teocrazia è concreto e inaccettabile. Abbiamo titolo per parlare e per essere ascoltati Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 marzo 2023) Bibi giovedì sarà a Palazzo Chigi in uno dei momenti più difficili della storia d'. L’ondata di violenze è salita di livello. Per moltissimi il rischio della trasformazione in una teocrazia è concreto e inaccettabile. Abbiamo titolo per parlare e per essere ascoltati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Netanyahu arriva a Roma. Meloni parli chiaro, da amico: Israele è fuori rotta (di M. Valensise) - dottorschultz : RT @Fronte_diclasse: Netanyahu arriva giovedì in Italia. Mi auguro che qualche procuratore della repubblica si decida finalmente ad arresta… - Fronte_diclasse : RT @Fronte_diclasse: Netanyahu arriva giovedì in Italia. Mi auguro che qualche procuratore della repubblica si decida finalmente ad arresta… - BolaffioLirio : RT @Fronte_diclasse: Netanyahu arriva giovedì in Italia. Mi auguro che qualche procuratore della repubblica si decida finalmente ad arresta… - Fronte_diclasse : Netanyahu arriva giovedì in Italia. Mi auguro che qualche procuratore della repubblica si decida finalmente ad arre… -