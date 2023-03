Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiaQuartapelle : Olga Dalia Paola, l’interprete a cui era stato chiesto di tradurre l’incontro di Netanyahu domani a Roma ha detto d… - News24_it : Netanyahu a Roma, traduttrice rifiuta di fare da interprete - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Il premier israeliano Netanyahu atteso domani a Roma. Venerdì gli incontri con Urso e Meloni. Tanti i dossier sul tavolo.… - formichenews : Il premier israeliano Netanyahu atteso domani a Roma. Venerdì gli incontri con Urso e Meloni. Tanti i dossier sul t… - actarus1070 : Netanyahu a Roma, traduttrice rifiuta di fare da interprete APPLAUSO!!! -

... che era stata contattata dall'ambasciata israeliana a, si è rifiutata di fare da interprete del premier Benyaminnel suo intervento in programma domani in Sinagoga a. "Dopo una ...La protesta dei piloti , poi, ha rischiato anche di far saltare la visita dello stesso. Da settimane ormai migliaia di persone in Israele stanno protestando contro la riforma voluta ...E nessuno vuole pilotare il volo perIsraele, fronda nel partito di: "Negoziamo con l'opposizione sulla riforma della giustizia" ...

Netanyahu a Roma, dopo la protesta dei piloti anche la traduttrice si tira indietro: «I miei figli non me lo perdonerebbero» Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Bibi giovedì sarà a Palazzo Chigi in uno dei momenti più difficili della storia d'Israele. L’ondata di violenze è salita di livello. Per moltissimi il rischio ...