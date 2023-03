Netanyahu a Roma | dopo la protesta dei piloti anche la traduttrice si tira indietro | «I miei figli non me lo perdonerebbero»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Si allargano le proteste contro la riforma della giustizia voluta dal premier israeliano Benjamin. L’ultima a esprimere il proprio dissenso è Olga Dalia Padoa,contattata dall’ambasciata israeliana a, che si è rifiutata di fare da interprete anel suo intervento in programma per domani alla sinagoga di. «una lunga riflessione, ho deciso di rifiutare. Non solo non condivido le opinioni politiche del premier ma pensoche la sua leadership sia estremamente pericolosa», ha scritto Padoa su Facebook. A convincere la donna a rifiutare l’offerta dell’ambasciata israeliana pare che siano stati soprattutto i suoi. «Se accetto di collaborare nella traduzione delle sue parole, i...

Sulla scia delle proteste in corso in Israele, in concomitanza con la permanenza a Roma di Netanyahu, venerdì è prevista a piazza Santi Apostoli una manifestazione a favore della democrazia

