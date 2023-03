Neonato di 4 mesi in ospedale con lesioni, è in coma: "Ipotesi scuotimento" (Di mercoledì 8 marzo 2023) In una culletta del reparto di Terapia intensiva all'ospedale della donna e del bambino di Verona c'è un Neonato di appena quattro mesi, è in coma e la procura ha aperto un'indagine contro ignoti. Il bimbo presenta... Leggi su europa.today (Di mercoledì 8 marzo 2023) In una culletta del reparto di Terapia intensiva all'della donna e del bambino di Verona c'è undi appena quattro, è ine la procura ha aperto un'indagine contro ignoti. Il bimbo presenta...

