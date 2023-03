Neonato di 4 mesi in coma all’ospedale di Verona, aperta un’indagine per scuotimento. I genitori infastiditi dal pianto notturno? (Di mercoledì 8 marzo 2023) Neonato in coma Verona. Un bambino di quattro mesi è stato ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale della donna e del bambino a Verona ma le sue condizioni sarebbero disperate. La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine contro ignoti. Stando a quanto trapelato, il Neonato avrebbe riportato delle lesioni causate da un forte scuotimento talmente violento ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023)in. Un bambino di quattroè stato ricoverato in Terapia intensivadella donna e del bambino ama le sue condizioni sarebbero disperate. La Procura della Repubblica ha apertocontro ignoti. Stando a quanto trapelato, ilavrebbe riportato delle lesioni causate da un fortetalmente violento ... TAG24.

