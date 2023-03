Nell’informativa di Piantedosi tutti gli errori dei soccorsi mancati (Di mercoledì 8 marzo 2023) Primo: alle 00.00 di domenica 26 febbraio l’unità della guardia di finanza (GdF) che cercava il caicco torna in porto. Per «un rabocco di carburante» e perché stima che ai first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 8 marzo 2023) Primo: alle 00.00 di domenica 26 febbraio l’unità della guardia di finanza (GdF) che cercava il caicco torna in porto. Per «un rabocco di carburante» e perché stima che ai first appeared on il manifesto.

Migranti, Palazzo Chigi: "Bene Piantedosi su Cutro, nessuna responsabilità di Gdf e Guardia costiera". Salvini vede Meloni per la stretta sui flussi " Soccorsi impediti dal governo Grave falsità. Da Frontex no segnalazioni di pericolo. Prima richiesta di soccorso alle 4". Così il titolare del Viminale Matteo Piantedosi , nell'informativa alla Camera e al Senato sul naufragio di Cutro . Una lunga giornata per il ministro, che si è conclusa con l'incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ... Piantedosi ha informato il Parlamento di ciò che già tutti sapevano... che è un incapace ... al Senato, la senatrice Unterberger ha replicato all'informativa ... "Ministro Piantedosi, ci voleva questa tragedia per sentire un ...dell'immigrazione clandestina e rende tutti più diffidenti nell'... Migranti: Meloni si vede con Salvini e "blinda" Piantedosi. A Cutro governo unito ...ore in cui il responsabile del Viminale tiene la sua informativa ... come sostenuto da Piantedosi in Aula, "la tragedia è stata ... Il tema sarà affrontato anche domani da Meloni nell'incontro con il ... " Soccorsi impediti dal governo Grave falsità. Da Frontex no segnalazioni di pericolo. Prima richiesta di soccorso alle 4". Così il titolare del Viminale Matteoalla Camera e al Senato sul naufragio di Cutro . Una lunga giornata per il ministro, che si è conclusa con l'incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, ...... al Senato, la senatrice Unterberger ha replicato all'... "Ministro, ci voleva questa tragedia per sentire un ...dell'immigrazione clandestina e rende tutti più diffidenti'......ore in cui il responsabile del Viminale tiene la sua... come sostenuto dain Aula, "la tragedia è stata ... Il tema sarà affrontato anche domani da Meloni'incontro con il ... Piantedosi alla Camera su Cutro: "Soccorsi impediti dal governo ... la Repubblica