NEL WEEKEND NEROVERDE VINCONO U16 E U14 (Di mercoledì 8 marzo 2023) PRIMAVERA: Genoa-Pordenone 1-0 UNDER 19 femminile: Pordenone-Isera 0-3 UNDER 17: riposo UNDER 17 femminile: SüdTirol-Pordenone 3-0 UNDER 16: Pordenone-Padova 2-1 (Puntin, Ventoruzzo) UNDER 15: riposo UNDER 15 femminile: Pordenone-Tavagnacco 1-5 (Anzelotti) UNDER 14: Cittadella-Pordenone 1-3 (Cecchini, Vettorel, Rajouani) Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di mercoledì 8 marzo 2023) PRIMAVERA: Genoa-Pordenone 1-0 UNDER 19 femminile: Pordenone-Isera 0-3 UNDER 17: riposo UNDER 17 femminile: SüdTirol-Pordenone 3-0 UNDER 16: Pordenone-Padova 2-1 (Puntin, Ventoruzzo) UNDER 15: riposo UNDER 15 femminile: Pordenone-Tavagnacco 1-5 (Anzelotti) UNDER 14: Cittadella-Pordenone 1-3 (Cecchini, Vettorel, Rajouani) Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Sarà un mese di marzo interessante, come non ne capitavano da anni nel nostro calcio. E noi siamo qui. In tanti mi… - officialmaz : 8 modeste idee per un nuovo calcio: #SerieA a 18. Inizio dopo 15 agosto. Partite nel weekend. 1 in chiaro. Diritto… - Yugg30232042541 : RT @officialmaz: 8 modeste idee per un nuovo calcio: #SerieA a 18. Inizio dopo 15 agosto. Partite nel weekend. 1 in chiaro. Diritto di acqu… - mauriziocori1 : RT @CasilinaNews: Ostia, controlli nel weekend: una persona arrestata e cinque denunciate - consistentiam : @fotoinutilizara Sono stato nel weekend a Milano dopo un anno di trasferimento in Puglia. Praticamente è come un en… -