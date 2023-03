Nel tennis più arbitre che nel calcio | ma dominano ancora i maschi

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 marzo 2023) AGI - Rispetto al, dove Stéphanie Frappart, la prima donna arbitra dei mondiali (in Qatar) ha avuto un impatto talmente rivoluzionario da essere stata celebrata come e più di una Samantha Cristoforetti del pallone, ilin quanto a parità di genere arbitrale è parecchio avanti. Con parecchie giudici che oltre la sedia si sono prese anche la scena, a cominciare da Aurelie Tourte, che non ci ha pensato due volte a sbattere fuori dal campo e dagli Open Usa 2020 Novak Djokovic, quando il campione serbo in preda all'ira tirò una pallata che centrò la trachea di una giudice di linea, togliendole il respiro. La pioniera però è stata Sandra de Jenker, nel 2005 prima donna ad arbitrare una finale di Coppa Davis, oltre che la prima a farlo in uno Slam, sia in Australia sia al Roland Garros, nel 2007, mentre l'Atp di Sofia nell'ottobre scorso, si è ...