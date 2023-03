Negreira al Barça: «Posso aiutarvi col VAR» (Di mercoledì 8 marzo 2023) “Posso aiutarvi col Var, se siete interessati contattatemi”. E’ questo uno degli ultimi messaggi inviati da Enríquez Negreira, da poco uscito dal comitato tecnico arbitrale spagnolo di cui era vicepresidente, ai dirigenti del Barcellona. Lo rivela ‘El Mundo’, con una nuova puntata dello scandalo nato dall’inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 marzo 2023) “col Var, se siete interessati contattatemi”. E’ questo uno degli ultimi messaggi inviati da Enríquez, da poco uscito dal comitato tecnico arbitrale spagnolo di cui era vicepresidente, ai dirigenti del Barcellona. Lo rivela ‘El Mundo’, con una nuova puntata dello scandalo nato dall’inchiesta della magistratura spagnola sul versamento di soldi del club L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

