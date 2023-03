NBA, ritirata la maglia di Paul Gasol nel ricordo di Bryant (Di mercoledì 8 marzo 2023) Notte carica di emozioni a Los Angeles dove è stata ritirata la maglia numero 16 di Paul Gasol. Alla cerimonia tutta la famiglia Bryant che ha reso omaggio allo spagnolo, uno degli stranieri più forti a calcare i palazzetti degli States nonché grandissimo amico di Kobe. Ed è stata Vanessa a spendere parole di elogi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Notte carica di emozioni a Los Angeles dove è statalanumero 16 di. Alla cerimonia tutta la famigliache ha reso omaggio allo spagnolo, uno degli stranieri più forti a calcare i palazzetti degli States nonché grandissimo amico di Kobe. Ed è stata Vanessa a spendere parole di elogi ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : NBA, Pau Gasol e la n°16 Lakers ritirata: l'italiano che ha lavorato con lui in NBPA: Il campione catalano non è st… - Eurosport_IT : 'Non posso tornare a casa senza parlare del fratello che mi ha permesso di elevare il mio gioco, che mi ha ispirato… - supportersmagaz : Tra @paugasol e #KobeBryant bastava uno sguardo. Quando si dice la chimica. Stanotte è la notte di Pau, la sua nume… - sportli26181512 : NBA, Pau Gasol pronto al ritiro della maglia, vicina a quella di Kobe: 'Il merito è suo': Meno di 24 ore alla cerim… -