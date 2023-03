Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : I #Lakers ritirano la maglia di Pau #Gasol: il suo numero 16, vicino all’8 e al 24 di Kobe #Bryant. “È stato un on… - supportersmagaz : La notte di @paugasol e il ritiro della numero 16. Nel segno di #KobeBryant - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #ChampionsLeague #Milan a caccia dei quarti, #Benfica travolgente, rimonta #Chelsea;… - sportli26181512 : NBA, LeBron James: ultima partita all'high school per suo figlio Bronny: Il figlio maggiore della stella dei Lakers… - ShootinStarRike : RT @TeoVisma: Senza LeBron, nel bel mezzo della rincorsa play-in sognando i play-off diretti, 'Wilt Davis' (cit) si ritrova leader e domina… -

Gli highlights della vittoria 112 - 103 dei Los Angelessui Memphis Grizzlies: 30 punti e 22 rimbalzi per Anthony Davis. La squadra gialloviola ...Non solo la celebrazione in campo nella partita del record contro OKC, e la seguente cerimonia durante l'All - Star Game di Salt Lake City. La, insieme ai, ha voluto omaggiare il miglior marcatore della storia della lega anche con qualcosa di fisicamente concreto: un gioiello. Si tratta di una catena con pendente realizzata da una ...Pau si è mostrato disponibile, era chiaramente già un campione, un All - Star ed è entrato nella NBPA con un pedigree straordinario , ma soprattutto con il suo intelletto, la sua cultura, la sua ...

Nba, Lakers-Memphis 112-103: highlights Gazzetta

Nella notte di Nba si prende la scena ancora una volta Paolo Banchero ... che vince 120-116. Curry e i Lakers, gli altri risultati Inutili anche i 40 punti e le 10 triple di Steph Curry: Golden State ...Notte di straordinarie emozioni alla Crypto Arena di Los Angeles per la celebrazione di Pau Gasol in occasione del ritiro della maglia numero 16 ...