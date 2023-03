Nba | Curry non basta ai Warriors contro Oklahoma Perdono Banchero e Fontecchio

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Nonun super Stephaiper spezzare una crisi esterna che non sembra aver fine. Golden State perde sul campo degliCity Thunder col punteggio di 137-128. Il due volte Mvp chiude la sua serata con 40 punti e un 10/16 da tre punti, con sei rimbalzi e sette assist, ma non è sufficiente. Quintetto tutto in doppia cifra per OKC che si gode un Shai Gilgeous-Alexander da 33 punti e la tripla doppia di Josh Giddey (10-17-17). Golden State resta inchiodata a 34 vittorie e vede avvicinare i Lakers che battono 112-103 i Grizzlies orfani di Ja Morant. Nella serata dell’omaggio a Pau Gasol, è Anthony Davis il top scorer con 30 punti e 22 rimbalzi in un match da 11/17 al tiro. Vittoria per i Dallas Mavericks che battono gli Utah Jazz. Nel quintetto degli ospiti c’è posto anche per Simone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Nba, #Curry non basta ai #Lakers contro #Oklahoma. Perdono #Banchero e #Fontecchio - bball_evo : NBA ???? - I Lakers ritirano la maglia di Gasol e Davis li trascina al successo sui Grizzlies. Charlotte ferma NY men… - sportli26181512 : NBA, Kyle Kuzma prova a fare Steph ma finisce male: tripla no-look sbagliata. VIDEO: Brutta figura per la stella de… - PASSIONE_NBA_IT : Non bastano i 40 punti e le 10 triple di Steph Curry, ennesima sconfitta in trasferta. Josh Giddey si regala la set… - supportersmagaz : Klay 23 punti, Curry 40 punti, Kuminga 21p,Green 11p+11r ma non bastano ai @warriors (ora 34-32) per superare i… -

... il film documentario 'Underrated', con la leggenda dell'Stephene 'The Dynasty', una nuova serie di documentari sui New England Patriots, realizzata dalla Imagine Documentaries di Brian ......Kerr - felice del 5 - 0 raccolto in casa dai campioniin carica e striscia aperta che ha mostrato come Golden State abbia forza e voglia per provare a tornare a combattere al vertice: "sta ...... ci sono anche però belle parole per un membro dei Golden State Warriors, vale a dire Steph. "... Insomma, per parlare parla, ma porta anche dei risultati per la seconda miglior difesa della. ...

NBA, Stephen Curry torna in campo, ma Golden State perde contro i Lakers: 39 di Anthony Davis NbaReligion

Prosegue la stagione di NBA. Nella notte italiana si sono disputate ben otto incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i m ...Prosegue la stagione di NBA. Nella notte italiana si sono disputate ben otto incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i m ...