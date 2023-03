Nazionale, Mancini preoccupato: “In attacco i problemi sono seri” (Di mercoledì 8 marzo 2023) “In attacco i problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Ci sono grossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci sono. E lì in attacco che abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano”. Lo ha detto il ct dell’Italia Roberto Mancini in un’intervista al ‘Messagero’ in vista delle qualificazioni a Euro 2024 e degli impegni con Inghilterra e Malta. La sfida contro la Nazionale di Southgate è ormai una classica e si terrà a Napoli: “È tra le più forti in giro. Al Mondiale è stata eliminata dalla Francia anche immeritatamente. È importante cominciare bene, ci vuole uno stadio pieno di amore per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 8 marzo 2023) “In. Immobile è ko, Raspadori in forse. Cigrossi interrogativi. Pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco. In difesa e a centrocampo le soluzioni ci. E lì inche abbiamoma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano”. Lo ha detto il ct dell’Italia Robertoin un’intervista al ‘Messagero’ in vista delle qualificazioni a Euro 2024 e degli impegni con Inghilterra e Malta. La sfida contro ladi Southgate è ormai una classica e si terrà a Napoli: “È tra le più forti in giro. Al Mondiale è stata eliminata dalla Francia anche immeritatamente. È importante cominciare bene, ci vuole uno stadio pieno di amore per ...

