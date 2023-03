Naufragio di Cutro, proteste dei familiari per il trasferimento delle salme. Uno scafista tra le vittime (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per disposizione del ministero dell’Interno, le salme delle vittime del Naufragio di Cutro saranno trasferite nel cimitero musulmano di Bologna. La decisione ha scatenato la protesta dei familiari, che si sono riuniti davanti al palazzetto dello sport di Crotone, adibito in questi giorni a obitorio. Secondo quanto riporta l’Ansa, i parenti delle vittime chiedono di attendere ancora qualche giorno per avviare le pratiche di trasferimento nel paese d’origine. Peraltro, il Comune di Crotone, che ha raccolto le istanze dei famigliari delle vittime, aveva già deliberato delle somme per i costi del trasferimento delle salme, prelevandole ... Leggi su tpi (Di mercoledì 8 marzo 2023) Per disposizione del ministero dell’Interno, ledeldisaranno trasferite nel cimitero musulmano di Bologna. La decisione ha scatenato la protesta dei, che si sono riuniti davanti al palazzetto dello sport di Crotone, adibito in questi giorni a obitorio. Secondo quanto riporta l’Ansa, i parentichiedono di attendere ancora qualche giorno per avviare le pratiche dinel paese d’origine. Peraltro, il Comune di Crotone, che ha raccolto le istanze dei famigliari, aveva già deliberatosomme per i costi del, prelevandole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - leftsnoopy : Naufragio Cutro, il Viminale dispone il trasferimento delle salme ma la protesta dei familiari lo blocca. La Prefet… - Franci30242001 : RT @claudiovelardi: Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima o p… -