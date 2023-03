Naufragio di Cutro, Piantedosi nega l’evidenza (Di mercoledì 8 marzo 2023) Prima il rinnovato cordoglio per le vittime, poi la difesa a spada tratta delle scelte del governo in relazione alla strage di Cutro in cui hanno perso la vita almeno 73 migranti. È andata come da programma, ossia con una completa auto assoluzione, l’attesa informativa urgente di Matteo Piantedosi davanti alle Camere. Del resto, malgrado il pressing delle opposizioni, nulla faceva presagire a qualcosa di diverso. Così nel suo intervento in Parlamento è tornato a puntare il dito sugli scafisti e sull’assenza di segnalazioni di allarme da parte di Frontex. Insomma l’Italia, questa la tesi, non ha responsabilità nella tragedia immane. Il ministro dell’Interno Piantedosi esprime cordoglio per le vittime. Ma l’avvistamento di Frontex fu sottovalutato “Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il Governo, per le ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 marzo 2023) Prima il rinnovato cordoglio per le vittime, poi la difesa a spada tratta delle scelte del governo in relazione alla strage diin cui hanno perso la vita almeno 73 migranti. È andata come da programma, ossia con una completa auto assoluzione, l’attesa informativa urgente di Matteodavanti alle Camere. Del resto, malgrado il pressing delle opposizioni, nulla faceva presagire a qualcosa di diverso. Così nel suo intervento in Parlamento è tornato a puntare il dito sugli scafisti e sull’assenza di segnalazioni di allarme da parte di Frontex. Insomma l’Italia, questa la tesi, non ha responsabilità nella tragedia immane. Il ministro dell’Internoesprime cordoglio per le vittime. Ma l’avvistamento di Frontex fu sottovalutato “Voglio rinnovare prima di tutto il cordoglio, mio personale e di tutto il Governo, per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - Rosabianca123 : RT @AlbertoLetizia2: Solo dopo numerose denunce i sopravvissuti del naufragio di Cutro hanno ricevuto una sistemazione dignitosa. All'inizi… - EttoreFocardi : RT @ZanAlessandro: Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vittime… -