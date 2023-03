Naufragio di Cutro, la comunicazione della Finanza: «Alle 3.40 chiedemmo alla Guardia costiera di intervenire: nessuno riscontro» (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il messaggio della sala operativa dopo che le due unità navali stavano rientrando per le avverse condizioni del meteo. Gli interrogativi aperti e quello che non sappiamo Leggi su corriere (Di mercoledì 8 marzo 2023) Il messaggiosala operativa dopo che le due unità navali stavano rientrando per le avverse condizioni del meteo. Gli interrogativi aperti e quello che non sappiamo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudiovelardi : Il discorso di @matteorenzi ieri al Senato. I giornali non ne parlano. Continuate pure a far finta di niente. Prima… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Il ministro Matteo Piantedosi ricostruisce in Parlamento le fasi del naufragio di Cutro: «Gli scafisti temevano l’arrivo d… - terryclerici50 : RT @SecolodItalia1: Piantedosi: il naufragio di Cutro è responsabilità della condotta degli scafisti, la mia vita sempre ispirata alla soli… -