Naufragio di Cutro | la comunicazione della Finanza | «Alle 3 40 chiedemmo alla Guardia costiera di intervenire | nessun riscontro»

(Di mercoledì 8 marzo 2023) Il messaggiosala operativa dopo che le due unità navali stavano rientrando per le avverse condizioni del meteo e la versione opposta. Gli interrogativi aperti e quello che non sappiamo

'E' giusto che' le famiglie dei migranti morti nel'abbiano il tempo per valutare un eventuale trasferimento delle salme nel paese di origine. Mi auguro che chi sta gestendo questa cosa per il Governo agisca curando le relazioni con ...'Il governo italiano gioca con i morti'. Così recita il cartello di una donna afgana che neldi Steccato diha perso la figlia ed il genero . Lei arriva dalle Germania come molti dei parenti delle vittime che stanno protestando pacificamente contro la decisione del Governo di ...Per la maggioranza si deve collaborare con i Paesi di origine per impedire le partenze La morte di decine di immigrati sulle coste calabresi dopo unha occupato il dibattito politico, che sul tema dell'immigrazione era già caldo. Cosa ne pensano gli italiani Secondo i sondaggi politici di Swg questi sembrano condividere l'idea che per ...

La voce di una superstite del naufragio di Cutro: «C’era un uomo legato al timone mentre ci avvicinavamo» Corriere della Sera

“Le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti". Così Papa Francesco ha parlato del ..."Se il Consiglio dei Ministri a Cutro vuole avere senso deve abolire il Dl che rende ... ministro degli Interni Piantedosi parlava in Aula affrontando l'opposizione sul naufragio in Calabria, ha ...