Naufragio di Cutro, arrestato in Austria il presunto quarto scafista (Di mercoledì 8 marzo 2023) È stato arrestato il quarto presunto scafista dell’imbarcazione carica di migranti il cui Naufragio a Cutro, all’alba del 26 febbraio scorso, ha provocato la morte accertata di 71 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi. Si tratta di un cittadino turco. Il suo nome è Gun Ufuk, e ha 28 anni. Dopo il Naufragio era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Ufuk, secondo quanto si è appreso, è stato rintracciato in Austria. Sul conto di Ufuk pendeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Crotone, Michele Ciociola, dopo la convalida dei fermi degli altri presunti scafisti. Gli altri tre arrestati sono un turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Ufuk sarebbe stata la persona cui era affidato il compito di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 8 marzo 2023) È statoildell’imbarcazione carica di migranti il cui, all’alba del 26 febbraio scorso, ha provocato la morte accertata di 71 persone e un numero ancora imprecisato di dispersi. Si tratta di un cittadino turco. Il suo nome è Gun Ufuk, e ha 28 anni. Dopo ilera riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Ufuk, secondo quanto si è appreso, è stato rintracciato in. Sul conto di Ufuk pendeva l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Crotone, Michele Ciociola, dopo la convalida dei fermi degli altri presunti scafisti. Gli altri tre arrestati sono un turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Ufuk sarebbe stata la persona cui era affidato il compito di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - TgrRaiCalabria : Arrestato il quarto presunto scafista del naufragio di Cutro. Era scappato in Austria. Sarebbe il conducente e il m… - mikiciccio : RT @PCattoretti: 'Le migrazioni e la loro gestione sono più una questione di polizia che di soccorso. E chi si mette in mare, in fondo, un… -