Naufragio di Cutro, arrestato il quarto scafista. Era scappato in Austria (Di mercoledì 8 marzo 2023) . L'uomo è considerato il "meccanico" dell'equipaggio È stato arrestato in Austria l'uomo che gli inquirenti ritengono essere il quarto scafista coinvolto nel Naufragio sulle coste calabresi. Si tratta di Gun Ufuk, un turco di 28 anni. L'uomo è stato fermato dalla polizia di frontiera e i carabinieri che indagano sul Naufragio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone. Si è in attesa dell'estradizione in Italia. Fondamentali sono state le testimonianze dei superstiti. Secondo il racconto di alcuni di loro, Gun Ufuk "faceva anche il meccanico quando la barca ha avuto problemi con il motore". Inoltre, nei momenti del Naufragio, hanno raccontato che "i componenti turchi dell'equipaggio hanno subito preso degli oggetti neri simili a dei tubi che hanno gettato ...

