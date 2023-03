Naufragio di Cutro: 72 vitteme accertate. Arrestato in Austria il quarto scafista (Di mercoledì 8 marzo 2023) - E' un 28enne turco che era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Intanto mentre proseguono le ricerche dei dispersi, il mare ha restituito altri due corpi Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) - E' un 28enne turco che era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Intanto mentre proseguono le ricerche dei dispersi, il mare ha restituito altri due corpi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Dopo aver approvato decreti che di fatto ostacolano il salvataggio di vite in mare, dopo aver colpevolizzato le vit… - MarcoFattorini : Settanta superstiti del naufragio di Cutro sono chiusi in due capannoni a Crotone. Con un solo bagno. Dormono su ma… - lmisculin : Domani i giornali di destra che chiedevano di non strumentalizzare il naufragio di Cutro per attaccare il governo u… - TgrRaiCalabria : Arrestato il quarto presunto scafista del naufragio di Cutro. Era scappato in Austria. Sarebbe il conducente e il m… - mikiciccio : RT @PCattoretti: 'Le migrazioni e la loro gestione sono più una questione di polizia che di soccorso. E chi si mette in mare, in fondo, un… -